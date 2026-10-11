Hitler Mussolini es alcalde en Huánuco

Personal policial de la Sección de Emergencia de Huánuco ejecutó el operativo policial denominado “Impacto 2026”, con el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia, identificar a personas con requisitorias vigentes, detectar conductores que pudieran encontrarse en estado de ebriedad y ubicar vehículos requeridos por la justicia. Asimismo, realizaron acciones preventivas contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros hechos delictivos en distintos puntos críticos de la ciudad.

Durante el desarrollo del operativo, los efectivos policiales intervinieron a Richard Antero A. G. (47), en las inmediaciones del jirón Ayacucho, cuadra 4, al interior del Mercado Modelo de Huánuco, tras verificar que registraba una requisitoria vigente por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos.

ORDEN DE CAPTURA

La orden de captura había sido solicitada por el Juzgado Penal Colegiado de Pillcomarca, Huánuco, mediante el expediente N.º 3847, de fecha 16 de septiembre de 2026.

Tras su intervención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del Área de Policía Judicial de Huánuco, en calidad de detenido, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.

La Sección de Emergencia de Huánuco reafirmó su compromiso de continuar ejecutando operativos policiales orientados a prevenir y combatir la delincuencia, ubicar a personas requeridas por la justicia y fortalecer la seguridad ciudadana en beneficio de la población huanuqueña.