Los hermanos Levi y Fernando Padilla Evangelista, quienes habían sido reportados como víctimas de secuestro por una presunta disputa por terrenos vinculados a actividades mineras en el sector Panguanas, distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, fueron hallados sin vida.

Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la zona conocida como Tres Tiros, cerca de la localidad de Maquisapayo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Puerto Inca, quienes realizaron las diligencias correspondientes al levantamiento de los cadáveres y dispusieron su traslado a la morgue de Pucallpa.

Cabe recordar que el último 24 de octubre, efectivos de la Policía Nacional del Perú y de la Marina de Guerra realizaron labores de búsqueda en el caserío Los Ángeles, previa coordinación con el representante del Ministerio Público de Puerto Inca.

El hallazgo ha generado tristeza y preocupación entre los pobladores de la provincia de Puerto Inca y Yuyapichis, quienes esperan que las autoridades esclarezcan las circunstancias de ambas muertes, determinen los posibles móviles del crimen e identifiquen a los responsables.