​El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó la fuga de un interno identificado como Rolando Gerónimo Mateo, quien purgaba condena por violación sexual y se encontraba recluido en el pabellón 3 del Establecimiento Penitenciario de Huánuco. El recluso escapó mediante la técnica de escalamiento la tarde del jueves 1 de enero, aprovechando fallas en la vigilancia externa.​

Según el reporte del INPE, el incidente ocurrió aproximadamente a las 16:20 horas en el perímetro entre los pabellones 1 al 4. El fugitivo logró evadir la seguridad escalando el torreón número 11, ubicado en la zona crítica conocida como “tierra de nadie”.​

La vigilancia externa de los torreones y áreas perimetrales permanecían a cargo exclusivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente la Sección de Seguridad de Penales (Secsepen) de Potracancha. De los 12 torreones del penal, únicamente cinco contaban con personal policial efectivo al momento de la fuga.​

Los torreones T2, T4, T6, T7 y T9 habían sido relevados a las 14:00 horas, dejando sin custodia los torreones T1, T3, T5, T8, T10, T11 y T12. ​

Las autoridades penitenciarias detectaron la fuga y de inmediato notificaron a la PNP para iniciar las operaciones de búsqueda y recaptura del fugitivo. Paralelamente, se informó al Ministerio Público para que investigue las circunstancias del escape y determine posibles responsabilidades administrativas o penales.​

El INPE reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y se comprometió a brindar toda la colaboración necesaria para esclarecer el incidente. La población de Huánuco permanece alerta ante la presencia del recluso foragido en las calles.​