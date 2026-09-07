Un joven de 23 años perdió la vida luego de recibir cinco puñaladas durante una pelea registrada en la avenida Micaela Bastidas, en el distrito de Amarilis, Huánuco. La víctima fue identificada como Rusbel Fredy Accilio Romani, quien habría estado consumiendo cerveza con unos amigos en un bar de la zona antes de protagonizar una discusión. Según el reporte oficial, la gresca continuó en la vía pública, donde se habría producido el ataque con arma blanca.

Accilio Romani sufrió lesiones en el abdomen y tórax. Las heridas habrían comprometido órganos como los pulmones y el hígado, además del corazón. El joven sufrió un shock hipovolémico debido a la gravedad de las lesiones y murió en el lugar. Su cuerpo fue encontrado tendido en la vía pública, en posición de decúbito lateral derecho y sobre un charco de sangre. Vestía un polo rojo, shorts de jean negro y zapatillas blancas.

Buscan a responsables

Tras el crimen, agentes del Área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco, en coordinación con la Primera Fiscalía Penal Corporativa, iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores vienen recopilando imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al autor o autores del ataque y determinar cómo se produjo la gresca que terminó con la muerte del joven.