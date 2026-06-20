Churubamba impulsa circuito turístico que integra historia, cultura y riqueza productiva

Apelan a la solidaridad de la población para apoyar a Carita Mauricia Pelileo Macanilla, quien atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras el trágico accidente de tránsito ocurrido recientemente en el sector San Isidro, en el distrito de Hermilio Valdizán en la provincia de Leoncio Prado.

Como consecuencia de este lamentable hecho, Carita perdió su pierna derecha y también a su pequeño hijo de apenas 4 años. Actualmente permanece hospitalizada junto a su bebé de 8 meses en el hospital de Tingo María, lejos de su familia y enfrentando un complejo proceso de recuperación física y emocional.

NUNCA DAN LA ESPALDA

Los tingaleses han demostrado en innumerables ocasiones su espíritu solidario ante quienes más lo necesitan. Hoy tienen la oportunidad de tender una mano amiga a una madre que lucha por salir adelante y brindar un futuro a su pequeño hijo.

Cualquier aporte, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Tu ayuda puede convertirse en esperanza para Carita y su bebé en estos momentos tan difíciles.

Colabora, y sé parte de esta cadena de solidaridad. Hoy, más que nunca, Carita necesita de personas de buen corazón. Yape / Plin / Transferencia: 950 537 219 titular: Carita Mauricia Pelileo Macanilla.