Un hombre de 61 años falleció luego de perder el control de la motocicleta que conducía y terminar en una cuneta, en un accidente ocurrido la noche del 6 de setiembre, en el sector Shapajilla, distrito de Luyando, provincia de Leoncio Prado.

La víctima fue identificada como Guilmar Gamarra Mauricio Campos, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Honda Wave 110, de color negro y placa 2303-4W.

Habría perdido el control en una curva

Según las primeras diligencias, el motociclista habría circulado a excesiva velocidad y, al llegar a una curva, perdió el control de la unidad, salió de la vía y terminó cayendo a la cuneta.

Vecinos que se percataron del accidente dieron aviso a las autoridades. Personal de Serenazgo y del SAMU acudió al lugar y, por disposición policial, trasladó al herido hacia el Hospital de Tingo María.

Sin embargo, Gamarra Mauricio llegó al establecimiento de salud sin signos vitales, por lo que se comunicó el hecho a la Fiscalía de turno para las diligencias correspondientes.

Fiscalía acudió después de más de dos horas

La representante del Ministerio Público demoró más de dos horas en llegar al hospital para realizar las diligencias relacionadas con el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, junto al personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Tingo María, la fiscal se trasladó hasta el lugar del despiste para realizar la inspección técnico-policial y recabar información que permita esclarecer las circunstancias del accidente.