La gestante Leonarda Baltazar Rojas (26) estuvo cuatro días en coma luego de dar a luz a su bebé en el hospital materno Carlos Showing Ferrari, ubicado en el distrito de Amarilis, en el departamento de Huánuco.

Según la familia de Baltazar Rojas, ella ingresó estable al cuestionado hospital el domingo 8 de mayo, fecha en que se celebró el Día de la Madre, pero salió en un estado de salud sumamente grave por lo que tuvieron que referirla al hospital Hermilio Valdizán .

Leonarda Baltazar y su esposo viven en el distrito San Pablo de Pillao, en la provincia de Huánuco, por lo que, cuando la gestante estuvo próxima a la fecha prevista de su parto, la llevaron a la casa de espera del distrito de Panao para luego referirla al hospital materno infantil Carlos Showing Ferrari.

Según lo declarado por su pareja, Eliseo Ramírez Atachagua (41), la gestante se encontraba estable y hasta caminando a la hora de ingresar al hospital Carlos Showing. Una vez ahí, el personal médico le aplica una inyección para “acelerar el parto”, y minutos después, la salud de Baltazar empezó a presentar complicaciones y tuvo que ser transferida de emergencia al nosocomio regional Hermilo Valdizán.

“Mi esposa ha entrado sana, consciente, caminando, y el lunes la hemos sacado entre la vida y la muerte. No sé qué clase de profesionales atienden en los hospitales”, comentó Eliseo Ramírez.

Agregó que en dicho establecimiento de salud le pidieron que compre la inyección para “apurar el proceso de dilatación” y, una vez aplicada, la gestante empezó a decaer, por lo que Eliseo Ramírez sospecha que fue una negligencia recetar dicho medicamento.

En comunicación con Correo, Ramírez Atachagua sostuvo que su pareja recién salió del coma el jueves 12 del presente, pero que su situación sigue siendo delicada, ya que ha perdido mucha sangre.

“El jueves por la noche recobró un poco la consciencia, pero aún no me reconocía del todo. Hoy (sábado) ya está más estable, pero todavía no puede mover del todo sus extremidades. Los médicos me dijeron que poco a poco se va a recuperar”, refirió la pareja de Leonarda.

MIRA AQUÍ TAMBIÉN: Chimbote: Mujer ebria da a luz en baño de vivienda

Finalmente, Eliseo Ramírez sostiene que necesitan donación de sangre para que devuelvan al hospital, asimismo, apoyo con pañales y leche para la bebé.

“Mi esposa no puede dar de lactar a nuestra hija, le bebé fue llevada a Pillao y ahí mi familia la está cuidando. Yo soy un hombre que trabaja en el campo y si pueden ayudarme, que se comunique al 981-888-339″, refirió Ramírez.

VIDEO RECOMENDADO:

TROME - Embarazada de seis meses herida durante el sismo en Piura perdió a su bebé: Su madre pide ayuda

Joven gestante estaba cocinando cuando la pared de su vivienda cedió y le cayó encima, durante el sismo de 6.1 grados reportado el pasado viernes 30 de julio en Sullana, Piura. Video: LatinaTv