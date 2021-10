Otra obra de saneamiento en el departamento presenta deficiencias en su ejecución, está vez en el distrito de Cáhuac en el departamento de Huánuco la Contraloría General alertó deficiencias en la obra de instalación del servicio de agua potable y saneamiento que se ejecuta en seis localidades del distrito de la provincia de Yarowilca.

El ente de control advirtió que detectaron atrasos injustificados, deficiencias en la construcción, profesionales que no cuentan con experiencia y acreditación, así como ausencia de personal clave. La obra está a cargo de la Municipalidad Provincial de Yarowilca y tiene un monto contractual de S/ 5 732 450,47.

Según el informe N°010-2021-OCI/1725-SCC, se evidenció el pago total del avance de ejecución de obra, a pesar que se encuentra atrasada por debajo del 80% del programado . El gerente de Infraestructura pretendió justificar el pago sin un sustento técnico, refiriendo únicamente que el contratista ha ejecutado partidas adicionales.

Se alertó además que los especialistas en seguridad en obras y salud ocupacional; ambiental y arqueología no se encontraron presentes, pese advertir que estos profesionales tienen una permanencia del 100%, situación que debería generar la aplicación de penalidades.

Asimismo, se designó como inspector de la obra a un ingeniero de la Unidad Formuladora de la municipalidad, a pesar que su contrato con la entidad le obliga a estar presente todos los días en la sede institucional y no podría supervisar los trabajos en la construcción del servicio de agua potable . Además, no acreditaría la experiencia requerida para asumir el cargo y no contaría con la condición de habilitado por el colegio profesional respectivo.

Por otra parte, se observó que los fierros de acero y las puertas metálicas para las Casetas USB se encuentran oxidados por estar almacenados en la intemperie, igualmente los materiales de madera y triplay se encuentran almacenados en una carpa de plástico en mal estado.

Se advirtió que la carta fianza de adelanto de materiales presenta vigencia hasta el 6 de octubre de 2021, generando el riesgo que la entidad quede desprotegida ante un eventual incumplimiento por parte del contratista.

