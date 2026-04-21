El capitán del Ejército Peruano Leonel Llaza Huamán, investigado por el delito de violación, fue enviado al penal de Potracancha, para cumplir prisión preventiva de 9 meses dictada por un juez de investigación preparatoria de la provincia de Huamalíes.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamalíes, representada por la fiscal adjunta provincial Maritza Araujo Nonalaya, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra un investigado por la presunta comisión del delito de violación sexual de persona en estado de inconsciencia.

HABRÍA ABUSADO CONTRA SU COLEGA

Leonel Llaza, quien, según la investigación fiscal, habría abusado sexualmente de una soldado de 19 años mientras ambos integraban una comitiva de las Fuerzas Armadas desplazada a la provincia de Huamalíes para brindar seguridad durante las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con las diligencias preliminares, el hecho ocurrió la madrugada del 11 de abril en una institución educativa del distrito de Singa. El capitán habría aprovechado el estado de vulnerabilidad de la víctima, quien previamente habría ingerido bebidas alcohólicas, para cometer el delito mientras ella se encontraba descansando. La agraviada logró despertar durante la agresión y pidió auxilio, lo que permitió la inmediata intervención policial y la detención del presunto agresor.

Durante la investigación, el Ministerio Público recabó elementos de convicción relevantes, entre ellos el examen de integridad sexual, la declaración de la víctima y otros medios probatorios que sustentaron el requerimiento fiscal.

En ese contexto, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Leonel Llaza, medida destinada a garantizar su presencia durante el proceso y el adecuado desarrollo de las investigaciones.