La Fiscalía Provincial Penal de Marañón sustentó su pedido de prisión preventiva de nueve meses en contra de un docente de educación secundaria. El delito por el cual está siendo investigado es por violación sexual de una menor de edad, de quince años. El sujeto identificado como Edwin Tarazona (43) habría ultrajado sexualmente a su propia hija, desde que esta tuvo trece años.

El reprochable hecho; además, habría sido de conocimiento pleno de la madre de la menor que también está siendo investigada, con comparecencia restringida.

El fiscal adjunto provincial Víctor Augusto Figueroa Amasifuén logró que su requerimiento de mandato de prisión preventiva sea declarado fundado por parte del Juzgado de Investigación Preparatoria de Marañón.

La menor habría sido sometida desde los trece años de edad, en múltiples ocasiones, incluso el presunto agresor sexual habría utilizado profilácticos y pastillas para evitar un embarazo. Las declaraciones de la menor en la Cámara Gesell habrían evidenciado la presunta complicidad de su propia madre, quien, al enterarse de los hechos, por versión misma de la presunta agraviada no denunció el caso.

El caso se remonta al 2023, la primera vez que sucedió fue cuando ambos, padre e hija, viajaron hasta la ciudad de Uchiza, departamento de San Martín, para realizar labores de campo. Estos hechos se repitieron. Incluso, los tocamientos indebidos se producía en el interior de la vivienda familiar ubicada en el centro poblado de Chocobamba, distrito de Hucrachuco, Marañón, cuando la progenitoria de la menor ni su abuela se hallaban en el lugar.