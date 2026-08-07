La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico de Drogas-Sede Huánuco logró una medida coercitiva de nueve meses de prisión preventiva para continuar las investigaciones en contra de Neyser Torres Valdez (37) y Enrique Buendía Gutiérrez (33).

El primero por la comisión presunta de los delitos contra la salud pública, en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas, y contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas y municiones; mientras que el segundo investigado, por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de facilitación de arma de fuego.

El juzgado valoró la sustentación del fiscal a cargo.

Neyser Torres fue intervenido y detenido por agentes de la DEPOTAD que hallaron 3 kilos 640 gramos de cocaína en lo que sería su equipaje. El investigado se dirigía desde la ciudad de Tocache (San Martín) hacia la ciudad de Lima a bordo de un bus interprovincial que fue intervenido el 17 de julio al frontis de la base policial antidrogas de Huánuco.

Durante el registro de sus pertenencias los policías hallaron entre sus ropas una pistola Glock 9x19 mm; además, una caja con veinte municiones. Durante las consultas ante la SUCAMEC los policías identificaron al propietario del arma de fuego, Enrique Buendía. El arma de fuego no registra denuncia por pérdida, robo o hurto.