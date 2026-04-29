Ante la presencia de casos del virus Coxsackie (enfermedad de mano, pie y boca) en el departamento, intensifican las acciones de prevención y control en instituciones educativas del nivel Inicial, con el objetivo de proteger la salud de la población escolar y contener la propagación del contagio.

En ese marco, el gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Teófilo Loarte Alvarado, realizó visitas de supervisión a diversos planteles de la ciudad, donde se dispuso la suspensión preventiva de clases por parte de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huánuco. La medida busca reducir el riesgo de transmisión entre los menores mientras se implementan acciones sanitarias en los ambientes escolares.

PROTEGEN A LOS NIÑOS

“Estamos actuando de manera oportuna y coordinada para salvaguardar la salud de los niños, que son la población más vulnerable frente a este tipo de brotes”, sostuvo el funcionario durante su recorrido.

Como parte de la respuesta inmediata, se ejecutan labores de desinfección y fumigación en aulas y espacios comunes de las instituciones educativas. Estas acciones están a cargo de brigadas especializadas de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud, que ya iniciaron intervenciones en planteles como la Institución Educativa Inicial Laurita Vicuña.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Aldo Villarreyes Cariga, destacó que estas medidas son fundamentales para interrumpir la cadena de transmisión del virus y garantizar condiciones seguras para el eventual retorno a clases.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones forman parte de la política regional orientada a fortalecer la respuesta sanitaria frente a emergencias. Asimismo, exhortaron a los padres de familia a reforzar las medidas de higiene en el hogar y acudir a los establecimientos de salud ante la presencia de síntomas, a fin de prevenir complicaciones y contribuir al control del brote.