Santa Elena: el bosque que una comunidad salvó y hoy puedes recorrer en Moyobamba (FOTOS)

A 16 años de pena privativa de libertad, fue sentenciado Hilder Atanacio Aquino, tras ser hallado culpable como autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones, delito fue sustentado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huánuco.

La responsabilidad del sentenciado quedó acreditada tras demostrarse su participación en el transporte de sustancias prohibidas y material bélico. Además de la pena efectiva, el órgano jurisdiccional dispuso el pago de 4,000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.

VEHÍCULO ABANDONADO

Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2023, cuando efectivos del Destacamento de Protección de Carreteras encontraron un vehículo trimóvil abandonado a la altura del kilómetro 52 de la carretera Transversal de la Selva, en el distrito de Chinchao. Durante la inspección de la unidad, de placa 0505-OW, se hallaron en el asiento del conductor siete paquetes esferoidales que contenían un total de 6.896 kilogramos de pasta básica de cocaína, así como 16 cartuchos para fusil.

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado abandonó el vehículo junto con la carga ilícita al advertir la presencia de un patrullero policial que realizaba labores de rutina en la zona.

PRUEBAS INCUESTIONABLES

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas determinantes que desvirtuaron la versión del acusado, quien intentó justificar su huida con argumentos inconsistentes. Entre los principales elementos probatorios figuran boletas de venta a su nombre halladas dentro del vehículo, así como el testimonio del propietario del trimóvil, quien confirmó que Atanacio Aquino tenía la posesión del mismo desde 2021.

Asimismo, informes de transporte y registros de geolocalización evidenciaron que el acusado no abordó ningún vehículo de servicio público tras la intervención, sino que se ocultó en la vegetación con el fin de evadir a las autoridades.