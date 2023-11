Frente al pedido de vacancia de la regidora de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Sherly Morales Villanueva, por tener contrato con el Estado, la concejal afirma tajantemente haber renunciado a su empresa constructora debido a que conoce de la ley orgánica de municipalidades y seguirá cumpliendo con su función de fiscalizar.

La ciudadana huanuqueña Nagheli Solsire Calzada Vargas, ha presentado un escrito mediante el cual pide que se declare vacante el cargo de regidora Sherly Suci Morales Villanueva, por causal de contratar con el Estado (Infringiendo a la Restricción de Contrataciones contemplada en el Art.63 de la Ley 27972).

Indica el documento que la concejal, estaría teniendo un contrato con la municipalidad de San Pablo de Pillao mediante el consorcio San Pablo de Pillao integrado por su empresa Consultoría & Constructora Shelmer S.R.L. por la suma de 1´965,290, 80 soles, empresa el cual sería de Sherly Morales.

Ante esta denuncia la regidora dijo saber quiénes, están detrás de todo. “No les gusta que fiscalicen, quienes se oponen a que les fiscalice los bienes públicos y la malversación de fondos, Sherly Morales está trabajando por el bien de Huánuco, es por ello que ahora sacan este pedido de vacancia”, expresó.

Sostiene que la denuncia que hacen en su contra, le da mucha pena, porque está fuera de contexto. “Yo no he firmado un contrato con el Estado, en ese sentido mis abogados están evaluando, para dar una respuesta a la documentación que se ve en las redes. Yo he renunciado a mi empresa y eso lo consta en Registros Públicos”, aseveró.

La denuncia presentada por la ciudadana Calzada Vargas, no la va a callar a fiscalizar y hacer saber ala población que existe malversación en bien público del Estado, malversación en el puente San Sebastián. “Esto me da fuerza para seguir fiscalizando los cuatro años de gestión que me toca, dejó en claro la calidad de funcionarios que están en la comuna provincial, personalmente no estoy asustada ni me van a amedrentar”.