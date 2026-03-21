En el operativo policial denominado “Contra la Criminalidad – Antidrogas”, en diversas calles del distrito de Rupa Rupa, sector Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado, el personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú en Leoncio Prado logró la detención de un microcomercializador de drogas.

Según información de inteligencia proporcionada por la Sección de Inteligencia (Secint-LP), tomaron conocimiento de que un sujeto, a bordo de un vehículo menor tipo trimóvil de color azul con techo de lona marrón, estaría trasladando sustancias ilícitas con fines de comercialización por diferentes arterias de la ciudad.

DAN CON SU PATADERO

En ese contexto, los agentes se constituyeron en la intersección de la avenida Amazonas con el jirón San Alejandro, donde lograron ubicar un vehículo con las características descritas. El trimóvil, que no contaba con placa de rodaje, se desplazaba a gran velocidad.

Aprovechando la detención momentánea del vehículo por la luz roja del semáforo, el personal policial intervino al conductor y le solicitó detener la unidad para proceder con su identificación.

Durante la intervención, los agentes percibieron un olor característico, similar al de alcaloide de cocaína, proveniente del interior del vehículo. Por tal motivo, y con el fin de salvaguardar la integridad física del intervenido, del personal policial y del vehículo, }dispuso su traslado a las instalaciones del Depincri de Leoncio Prado, para las diligencias conforme a ley.