La Fiscalía y Policía Anticorrupción intervinieron las oficinas de la Región Policial de Huánuco ante una denuncia anónima que indicaba presuntos actos de corrupción.

Según la denuncia que llegó a la Fiscalía, en dicha sede se vendría cobrando cupos a los agentes policiales para que sean cambiados de puestos de trabajo. En la denuncia se sindica al jefe de la V Macro Región Policial Huánuco – Pasco, David Bernal Alva, de realizar uso indebido de la Resolución Directoral N° 03111 de fecha 23 de marzo de 2017, para reasignar y destacar al personal policial de manera irregular.

“Se viene realizando cambios de colocación de suboficiales PNP, por lo cuales se cobra cupos entre S/ 1500 a S/ 4000, dependiendo del lugar a donde es el cambio, el cual se realiza con memorándum y no con resolución, como establece las normas”, sostiene la denuncia.

Asimismo, se informa que habría cinco policías que serían los intermediarios para cobrar por los cambios a carreteras de La Quinua, Chicrín y Huariaca en Pasco; San Rafael, Ambo, Cayhuayna, Rancho y Acomayo en Huánuco; Cayumba, Pumahuasi, Tulumayo y Aucayacu en Leoncio Prado y otras unidades solicitadas.

Hechos. Según la denuncia, los presuntos actos de corrupción se vendrían realizando desde el 2018, cuando Bernal Alva era jefe de la Unidad Ejecutora en el 2018 y jefe de Región Policial Huánuco en el 2019.

Además, se afirma que los sospechosos realizaron remates de vehículos dados de baja y que recaudaron una considerable suma de dinero que fueron destinados para la reparación de patrulleros malogrados.

“Las reparaciones habrían sido sobrevaloradas para recibir un porcentaje. Argumentos por los cuales la Policía y Fiscalía Anticorrupción , al promediar 2:00 pm del último viernes, intervinieron las oficinas de la V Macro Región Policial Huánuco. Intervención que se prolongó por varias horas, para recoger información de todos los procesos de cambio y reasignación del personal desde el año 2018 a 2022″, refirió una fuente del Ministerio Público a Correo.

Descargos. El general PNP David Bernal Alva negó las acusaciones y calificó como acto de venganza en su contra la denuncia anónima,y que habría sido perpetrado por policías indisciplinados que laboran desde hace varios años en un mismo lugar y al ser cambiados reaccionan tratando de dañar su imagen.

“Es un oficial que no da la cara quien hace esta denuncia descabellada. Simplemente son actos de venganza por medidas disciplinarias que uno toma con personal PNP que no camina derecho. Es una denuncia que no tiene sentido, porque no dice a quiénes y cuánto se ha cobrad. La Fiscalía ha intervenido para ver si es cierto o no la información y nosotros hemos dado todas las facilidades, porque todo está de acuerdo a ley. La ley me faculta a realizar los cambios por necesidad de servicio”, sostuvo el general PNP.

