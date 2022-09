La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Huánuco, de la ONPE, a cargo de Vidal Juan Montes Mata, publicó el cartel de candidatos a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales y a alcaldes y regidores provinciales y distritales de la Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, de acuerdo a lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La novedad en la publicación es que la candidata de Avanza País a la municipalidad de Amarilis, Vilma Vara Chávez, no figura debido a que no levantó la observación realizada a su candidatura. La candidatura de Vara fue declarada improcedente ya que el personero legal de Avanza País no subsanó las observaciones a su inscripción. Esto debido a que el “formato de Declaración Jurada de Hoja de Vida, Declaración Jurada de no tener deuda de reparación civil (Anexo 2), Las solicitudes de Licencia sin Goce de haber, entro otros documentos del candidato a Alcalde y de los candidatos a Regidores, el personero legal (Paolo Ricardo Pastrana Salinas) NO HA CUMPLIDO CON SUBSANAR, en consecuencia, en aplicación del artículo 31° numeral 31.1 del Reglamento que señala: “El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de las observaciones efectuadas, (SIC)”.

PUBLICACIÓN. Los responsables de la publicación fueron los coordinadores distritales y coordinadores de centros poblados de la ODPE, con la finalidad de cumplir conn la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859.

Este trabajo se realiza en los lugares públicos de la ODPE, con la finalidad que la población esté debidamente informada y sepa por quién votar. El jefe de la ODPE Huánuco informó que la publicación del cartel de candidatos se realizará en los 25 distritos y 51 centros poblados de la circunscripción de manera simultánea.

