Municipalidad de Huánuco fiscaliza academias preuniversitarias

Con un despliegue de entusiasmo y espíritu competitivo, se llevó a cabo la inauguración oficial del programa institucional “Vacaciones Útiles Deportivas 2026 - Pata Amarilla”.

La ceremonia organizada por el Gobierno Regional contó con la presencia del director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez, quien se unió a la celebración de esta iniciativa que busca transformar el tiempo libre de la niñez en una oportunidad de crecimiento integral.

En esta edición 2026, la oferta deportiva es amplia y diversificada con 867 estudiantes inscritos, distribuyendo sus vacantes estratégicamente para garantizar un acceso equitativo.

DISCIPLINAS

Entre las disciplinas más concurridas se encuentran el fulbito y la natación, cada una con un total de 240 cupos, seguidas por el vóley con 137 espacios, el básquetbol con 130 y el atletismo, que acoge a 120 jóvenes deportistas.

Las actividades, que iniciaron el 12 de enero, se extenderán hasta el 26 de febrero, representando una ventana de oportunidad única para que los jóvenes fortalezcan no solo sus habilidades técnicas y físicas.