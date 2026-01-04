En cumplimiento de las disposiciones legales y previa coordinación con el representante del Ministerio Público, personal policial, la policía de Aucayacu tomó conocimiento sobre la presunta existencia de personas dedicadas al acopio de hoja de coca seca en las inmediaciones del caserío Santa Rosa de Magdalena, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Durante el desplazamiento y verificación en la zona, a aproximadamente 50 metros hacia el interior de la vegetación, los efectivos policiales lograron hallar diversos elementos presuntamente vinculados al delito de tráfico ilícito de drogas.

En el lugar se encontraron seis costales de polietileno de color negro con franjas azul, rojo y amarillo, que contenían hoja de coca seca; así como cuatro, bolsas de plástico blancas, rotuladas con las inscripciones “Natriumbisulfat”, “Natrium Hydrogensulfat”, “Sodium Bisulphate – Pearls” y “25 kg net”, las cuales contenían una sustancia sólida granulada de color blanco.

Además, se halló un (01) balón de gas de color amarillo, un (01) vehículo menor tipo motocicleta, categoría L3, de color rojo, marca Cross, sin placa de rodaje, y dos (02) galoneras de plástico que contenían aproximadamente nueve (09) galones de una sustancia líquida de color rojo, con olor característico a hidrocarburo derivado del petróleo (gasolina).

Conforme a las disposiciones legales vigentes, se procedió al recojo, comiso y traslado de las sustancias químicas, así como a la incautación del vehículo menor, culminando las diligencias sin registrarse novedades y conforme a ley.