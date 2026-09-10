Personal policial de la Comisaría PNP Puerto Inca intervino, durante la ejecución del operativo policial denominado “Impacto 2026”, una camioneta que transportaba aproximadamente 120 galones de combustible diésel sin contar, presuntamente, con la documentación ni los permisos correspondientes para su traslado.

La intervención se realizó el 8 de septiembre de 2026, en la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del puente Pachitea, en el distrito y provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. En el lugar, los agentes intervinieron una camioneta marca Maxus, modelo T60, de color blanco y placa de rodaje CLL-939, que se desplazaba con dirección a la provincia de Puerto Inca. El vehículo era conducido por Franck Alex C. P. (36).

Durante el registro vehicular, el personal policial encontró en la tolva dos cilindros de plástico de color azul, cada uno con aproximadamente 60 galones de biodiésel, haciendo un total aproximado de 120 galones de hidrocarburo (diésel-petróleo), valorizados en alrededor de S/ 2,600.

ADMITIÓ NO TENER DOCUMENTOS

Al solicitarle la documentación y los permisos correspondientes para el transporte del combustible, el conductor manifestó no contar con dichos documentos. Ante esta situación, los agentes procedieron a su intervención y detención por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinadas a la minería ilegal.

Asimismo, durante el registro personal se incautó un teléfono celular marca Samsung, modelo A16, de color negro.

El intervenido, el vehículo y el combustible incautado fueron trasladados a la Comisaría PNP Puerto Inca, donde se continuarán realizando las diligencias correspondientes. El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien dispuso proseguir con las investigaciones conforme a ley.