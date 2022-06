Desde hace años personas inescrupulosas pretenden tomar posesión de los humedales de Huachog, ubicado en el centro poblado de Copa Baja, Huánuco, a pesar de ser considerada como área de conservación natural.

MIRA AQUÍ: Fauna de Humedal Tambococha en Huánuco está en peligro por exceso de pastoreo

En el 2016, el pleno de Consejo Regional de Huánuco (CRH), aprobó por unanimidad una moción que declara: “Área de protección y conservación ecológica los humedales”, a través de las Ordenanza Regional 058-2016-GRH. Sin embargo, con el tiempo estas áreas protegidas han sido invadidas en reiteradas oportunidades por traficantes de terrenos.

El último fin de semana (26/06/22), más de 90 invasores trataron de ocupar los humedales, pero se frustró tras una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP). No obstante, los invasores sorprendieron a las autoridades tras presentar noventa certificados regionales de dominio falsos que favorecen a la Asociación Fundo Aguajal, representados por Donato Saavedra Román y Eladia Aguirre Morales, quienes habrían incurrido en el delito de falsificación de documentos.

Al respecto, la Procuraduría Publica Regional informó que las firmas insertadas en los certificados, fueron falsificadas. Dichos documentos cuentan con la firma (falsa) del prófugo exgobernador Juan Alvarado Cornelio.

TE PUEDE INTERESAR: Intervienen más de 4 hectáreas donde mineros extraían el oro de forma ilegal en Ayabaca

“Nosotros no hemos avalado ninguna documentación. Que quede claro que estas áreas naturales están protegidas y no pueden ser materia de intromisión por terceras personas. Según el prospecto de la fiscalía, no solo se habrían presentado documentos apócrifos, sino que también existen delitos ambientales”, declaró Neil Cuba García, gerente del GRH.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, César Gonzales Ramos, recomienda al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) cercar las más de 9 hectáreas del área protegidas; además, sensibilizar e informar a la población por medio de notas informativas relacionadas a los humedales. “Vamos a hacer respetar los predios del Estado. Si hay personas que tienen la intención de edificar sus viviendas en terrenos del Estado, estás serán retiradas como manda la ley”, refirió el fiscal Gonzales.

VIDEO RECOMENDADO:

Pantanos de Villa: aumenta presencia de parihuanas y reportan cifra histórica 02/08/2020

La directora técnica de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa, Maura Aldave, dio a conocer