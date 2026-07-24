



La Región Policial Huánuco juramentó a las nuevas Juntas Vecinales del distrito de Pillco Marca, en una actividad orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y promover la participación organizada de la población en las acciones de prevención del delito.

La ceremonia fue encabezada por el jefe de la Región Policial Huánuco, general PNP José Luis González Quintero, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la comunidad para mejorar las condiciones de seguridad en el distrito.

Durante la actividad también entregaron chalecos, gorras, linternas y otros implementos a los integrantes de las juntas vecinales, con el objetivo de fortalecer su labor preventiva y facilitar las acciones de vigilancia en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

Como parte de la jornada, se realizó una ronda mixta con la participación de efectivos policiales, autoridades locales y miembros de las juntas vecinales, en una acción que busca reforzar la coordinación interinstitucional, fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la Policía, y contribuir a la prevención de hechos delictivos.

La Región Policial Huánuco informó que continuará promoviendo este tipo de actividades para consolidar el trabajo articulado con la población y fortalecer las estrategias de prevención en favor de la seguridad de las familias huanuqueñas.