La madrugada del 15 de octubre del presente año dos delincuentes – uno de ellos con el rostro descubierto - ingresaron a una conocida clínica dental de la provincia de Huánuco para llevarse costosos artefactos electrónicos y equipos médicos. Las cámaras de videovigilancia captaron el preciso instante, cuando los avezados sujetos irrumpen la clínica dental San Francisco, ubicado en la localidad de Marabamba – distrito de Pillco Marca, tras forcejear la puerta de ingreso del local.

A seis días del asalto, agentes de Inteligencia del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), estarían tras los pasos de los facinerosos. Gracias a los videos de seguridad, la Policía habría logrado identificar a los sospechosos cuyos días de libertad están contados . Las imágenes revelan como estos delincuentes quienes serian parte de la una banda criminal, registran cada uno de los ambientes de la clínica, pero al no tener herramientas sofisticadas, comienzan a sustraer los pequeños pero costosos equipos médicos.

Uno de ellos (vestido con casaca, gorro y pantalón jeans) intenta retirar un televisor Led empotrado en la pared de la sala de recepción, pero al no tener un desarmador para retirar el ‘rack’ intenta quitar el aparato a la fuerza. Por otra parte, su cómplice (vestido con una polera con capucha, buzo, zapatillas y con la mascarilla puesta) se pasea por todo el local en busca de artefactos de valor. Hasta el momento se desconoce el valor monetario de los equipos sustraídos, pero se presume que sobrepasaría los 10 mil soles en artefactos. Cabe precisar que, dicha zona donde se ubica la clínica, no cuenta con cámaras de vigilancia en las calles; asimismo, no existen puestos de Serenazgo, los cuales convierten a Marabamba en una localidad insegura para sus habitantes, quienes son víctimas de constantes robos y asaltos al paso.