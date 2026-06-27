Perú enviará rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras los devastadores sismos

La Asociación Cultural Yachaymarca y la Municipalidad Provincial de Huánuco realizaron el lanzamiento oficial de la escenificación del Culto al Sol, conocido también como Inti Raymi o Kotosh Raymi, una de las expresiones culturales más emblemáticas de la ciudad, orientada a revalorar las tradiciones, costumbres y el legado histórico de nuestros antepasados.

Durante la presentación se anunció que esta importante actividad se desarrollará el 28 de junio, desde las 9:00 a. m., en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Huánuco, donde la población y los visitantes podrán disfrutar de una puesta en escena cargada de historia, simbolismo e identidad cultural.

ESTUDIANTES REPRESENTAN

La representación estará a cargo de los estudiantes de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, quienes vienen preparando cada detalle para ofrecer un espectáculo de calidad que permita revivir una de las ceremonias más significativas de la tradición andina.

Durante su intervención, el alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, destacó que esta actividad se realiza por quinto año consecutivo gracias al compromiso de la municipalidad con la promoción de la cultura, la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento de la identidad local.

La autoridad edil invitó a la ciudadanía a participar de esta celebración cultural que busca fortalecer el sentido de pertenencia y difundir la riqueza histórica de Huánuco entre las nuevas generaciones y los visitantes.