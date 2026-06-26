El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con Venezuela luego de los fuertes sismos que afectaron ese país y dejaron víctimas mortales, heridos y cuantiosos daños materiales.

En ese contexto, el presidente José María Balcázar informó que el Estado peruano brindará apoyo humanitario para atender la emergencia.

“He dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate, así como ayuda humanitaria mediante un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que trasladará carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas”, se lee en el comunicado.

Además, el jefe de Estado propuso coordinar una respuesta conjunta entre los países del continente. “propongo a los jefes de Estado del continente americano articular una fuerza de tarea conjunta que organice la ayuda humanitaria internacional y exprese, con acciones concretas, la solidaridad de nuestros pueblos con Venezuela. Seguiremos atentos a las necesidades de nuestros hermanos venezolanos”, manifestó.