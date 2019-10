León de Huánuco en la busca de un 'Messi' y 'Guerrero' huanuqueño

Síguenos en Facebook

El Club Deportivo Social del León de Huánuco, lanza la convocatoria para jóvenes y menores, que quieren ser parte del club. La convocatoria es regional y tendrá como fechas del 25 al 29 de noviembre a las 11:00 a.m., en el campo de Kotosh. En la provincia de Leoncio Prado (Tingo María), del 30 de noviembre al 01 de diciembre a las 10:00 a.m., en el estadio de la UNAS. En Pachitea del 2 al 3 de diciembre a las 10:00 a.m., en el estadio municipal y en San Rafael, del 4 al 5 de diciembre a las 10:00 a.m., en el estadio municipal. Las provincias de Dos de Mayo y Yarowilca, están también en la lista y en los próximos días se dará la fecha.

Así lo dio a conocer Joel Flores, el nuevo presidente del equipo más querido de la región de Huánuco. "Vamos a probar a todos los que quieran venir, veremos su talento y impulsaremos a continuar. En Huánuco existen buenos jugadores y ahora buscaremos un 'Messi' y un Paolo Guerrero, huanuqueño. Invito a todos a venir a las convocatorias que es completamente gratis, nadie tiene porque cobrar. El fútbol es del pueblo y el León comenzará a rugir", indicó el presidente del club.