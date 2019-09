​León de Huánuco se desangra en deudas

Síguenos en Facebook

El Club León de Huánuco es el patrimonio de la región, de donde muchos jugadores huanuqueños ascendieron al fútbol profesional, cuenta con 73 años de creación. Correo tuvo acceso exclusivo a documentos reveladores donde el club debe más de 1 millón 200 mil soles, por pago de sueldos y premios a jugadores durante los últimos 9 años, además de los pagos a sus AFP, así como derechos de formación a clubes como el Sporting Cristal y San Martín de Porras.

Deudas. Una de las deudas más grandes que tiene el club y en dólares es a la Agremiación de Futbolistas Profesionales (ASAFAP) con 206 mil dólares, una deuda que data desde el 2010, cuando el club estuvo en la profesional; también se debe a la Asociación de Fútbol Profesional (ADFP), con una deuda de 226,765.18 soles, en la que el expresidente regional Luis Picón, hijos y sobrinos, no pudieron cancelar dicha deuda.

Las deudas siguen y ésta vez se van a la Cámara de Conciliación y Disputas de la FPF, por derecho de formación de jugadores, que asciende a la suma de: 37 mil dólares , 3,395 mil dólares y 3 mil 864 dólares. Parece que el club con sus dirigentes y su gerente deportivo, no pudieron administrar bien los recursos, dados en concepto de clasificar a la Libertadores, ser subcampeones nacionales e ir en el último año a la Sudamericana, donde según los portales oficiales habría recibo más de 2 millones de dólares en esos campeonatos. Los seguros de trabajadores y jugadores no fueron pagados y por ello se cuenta con una información AFP, se pudo conocer que en Profuturo, es de 69 mil 986 soles, Integra es de 92 mil 395 soles, en Prima 32 mil 571.17 soles, las cifras han sido establecidas como método de pago, además de deber también a la Sunat por impuestos no pagados de años anteriores por una suma de 39 mil 046.00 soles. Pareciera que el club al no se fiscalizados ni por sus socios, como sus dirigentes, ha sido controlada y se ve una crisis que un loco o héroe, tendrá que cambiar, para que el club de todos los huanuqueños vuelva a la profesional. Nos tratamos de comunicar con el expresidente del club Luis Picón Quedo, quien ahora aspira postular al Congreso de la República, pero no contestó las llamadas. Conversamos con un exjugador del club quien indicó que estas deudas son abismales y felicitó al actual Presidente por asumir las responsabilidad con valentía e hidalguía, e invitó a los huanuqueños a colaborar con el club asistiendo a los partidos, para que en el 2020, comience una nueva etapa. Mediante conversación telefónica hemos podido conocer que la actual dirigencia al mando de Joel Flores, ha mantenido reuniones al más alto nivel con cada una de las instituciones antes mencionadas y que ya se habrían iniciado algunos pagos y fraccionamiento, esperemos que sigan así. Autoridadesl locales y políticas han señalado su apoyo al club, pero algunos solo quedaron en palabras. El torneo de la Copa Perú, inicia en enero del 2020. Tratamos de comunicarnos pero no contestó.

Libertadores

Premios eran millonarios en el León de Huánuco

En nuestro fútbol siempre escuchamos decir que es muy importante clasificar la Copa Libertadores no solo por la competición futbolística, sino, por los jugosos montos que se reparten por participar en ella. Muchos de nuestros clubes dependen de dicho presupuesto para poder cerrar sus planes económicos anuales. CONMEBOL, publicó oficialmente los montos que se reparten entre todos los clubes y en la fase de grupo son unos 900 mil dólares.