Como parte de las celebraciones por el 486° aniversario de la fundación española de Huánuco, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del II Concurso Internacional de Pintura Rápida “Huánuco para el Mundo 2025”, que reunió a más de 200 artistas nacionales e internacionales en una jornada donde el arte se convirtió en el gran protagonista.

Durante el evento, los participantes capturaron con sus pinceles los paisajes más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas, las iglesias coloniales, el puente Calicanto y otros espacios patrimoniales. El ambiente artístico atrajo a vecinos, turistas y transeúntes que se sumaron a esta celebración cultural.

El alcalde provincial, Antonio Jara, destacó la relevancia de este concurso en la identidad huanuqueña.

Por su parte, el gestor cultural Oliver Mucha, uno de los principales impulsores del certamen, expresó su visión a largo plazo: “El sueño es que Huánuco tenga una escuela de bellas artes, cuna de grandes artistas que puedan brillar en el mundo. Dentro del arte se esconden todas las ciencias”.

Ganadores

Grupo A (profesionales): Primer lugar: Carlos Ramírez (Tacna).

Grupo B (aficionados y estudiantes): Primer lugar compartido: Frank Roland Gómez Blas (Áncash) y Carlos Alberto Aponte Encalada (Huánuco).

Las obras ganadoras serán exhibidas en el Salón San Sebastián, permitiendo al público apreciar el talento que cada año se congrega en este evento que ya se consolida como una vitrina artística internacional.