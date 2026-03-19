Más de 300 estudiantes de los niveles inicial y primaria de la Institución Educativa N.° 32386 Daniel Fonseca Tarazona iniciaron el año escolar 2026 en una nueva y moderna infraestructura ubicada en la ciudad de Llata, provincia de Huamalíes.

El proyecto de ampliación y mejoramiento fue ejecutado en el marco de los compromisos asumidos en la Mesa de Diálogo para el Desarrollo del distrito, permitiendo que la población estudiantil acceda a espacios adecuados, seguros y equipados para su formación.

CARACTERÍSTICAS

La obra comprende la construcción e implementación de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios. Entre ellos destacan diez aulas distribuidas en bloques de dos y tres niveles, además de oficinas como dirección, sala de profesores y áreas de reuniones.

La institución cuenta también con biblioteca escolar, aula de innovación pedagógica con conectividad y un laboratorio de cómputo equipado con laptops, en concordancia con las disposiciones del Ministerio de Educación. A ello se suman una sala de usos múltiples, comedor y taller creativo.

En cuanto a la infraestructura de servicios, se han habilitado servicios higiénicos diferenciados y accesibles, así como una losa deportiva techada con vestidores y espacios destinados a la educación física. El plantel dispone además de cisterna, subestación eléctrica, grupo electrógeno, rampas de accesibilidad y cerco perimétrico.

TAMBIÉN INCLUYE MOBILIARIO

El proyecto incluyó la entrega de 1,451 unidades de mobiliario escolar y equipamiento para fortalecer las actividades académicas y administrativas.

El director del plantel, Adler Fonseca Espinoza, destacó el trabajo conjunto de las instituciones involucradas. “Agradezco a la sociedad civil, al Frente de Defensa, a las autoridades multisectoriales y a las entidades que hicieron posible que hoy nuestros estudiantes inicien clases en espacios modernos y seguros”, señaló.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Sostenible de Antamina, Marco Cavani, indicó que esta obra refleja el compromiso con el desarrollo educativo del distrito. “Apostamos por la educación como eje fundamental para el progreso de Llata y Huamalíes”, afirmó.

La puesta en funcionamiento de esta infraestructura forma parte de las acciones orientadas a mejorar el servicio educativo en la provincia, a través del trabajo articulado entre el sector público, privado y la sociedad civil.