El Ministerio de Educación (Minedu), mediante la Resolución Viceministerial n.° 183-2026-MINEDU, dispuso la reconformación de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR) de Huánuco. Esta medida da por concluidas las funciones de las anteriores autoridades, lideradas por Guadalupe Ramírez Reyes, para iniciar una nueva etapa en la conducción de esta emblemática institución artística.

La nueva directiva está integrada por destacados profesionales huanuqueños de reconocida trayectoria académica y musical. Roberto Carlos Cárdenas Viviano asume como presidente, acompañado por Félix Arturo Caldas y Caballero en la vicepresidencia académica y Rollin Max Guerra Huacho como vicepresidente de investigación. Todos ellos cuentan con grados de maestría y doctorado, además de una amplia experiencia en la docencia.

Entre los nuevos miembros destacan figuras con alta influencia cultural, como el educador y gestor Cárdenas Viviano, quien ya dirigió la institución en su etapa de instituto. Asimismo, el compositor Caldas y Caballero, galardonado como Personalidad Meritoria de la Cultura y coautor del himno de Huancayo, y el investigador Guerra Huacho, director de la Internacional Banda Real de Huánuco, aportarán su experiencia para fortalecer la formación artística en la región.