Gran delegación ANP presente en IX Encuentro Internacional de Periodistas

Un trágico accidente de tránsito ocurrido ayer dejó como saldo un conductor fallecido y una persona herida en la carretera que conecta el caserío de Rinconada con el poblado de Callagán, en el distrito de Molino, provincia de Pachitea, región Huánuco.

La víctima fue identificada como Evaristo Orbezo Alania (56), quien conducía un automóvil de marca Toyota. Según el reporte policial, el vehículo se despistó y cayó por una pendiente de más de 100 metros, provocando consecuencias fatales.

POSIBLES CAUSAS

De acuerdo con los primeros testimonios, las condiciones de la vía y la posible velocidad a la que se desplazaba el automóvil habrían influido en el accidente. Sin embargo, estos factores deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes.

En tanto, el acompañante fue auxiliado por pobladores de la zona y trasladado inicialmente al establecimiento de salud de Manzano. Debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue referido al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde permanecía bajo atención médica y con pronóstico reservado al cierre de este reporte.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo del conductor fue trasladado a la morgue de Huánuco para las diligencias de ley.