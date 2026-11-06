Artesano huanuqueño denuncia presuntas irregularidades en Procompite y afirma que no recibió premio de S/ 96 mil

Una amplia y diversa delegación de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) participó en el IX Encuentro de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, realizado en Santiago de Chile. La delegación contó con más de 25 participantes procedentes de distintas regiones del país, entre ellos la presidenta nacional y presidenta de la FIP, Zuliana Lainez Otero y por Huánuco el Mg. Luis Ursula Espinoza.

Además, de representantes de Tumbes, Puno, Chimbote, Tacna y Tarapoto, constituyéndose en la delegación más numerosa y demostrando una contundente capacidad de convocatoria, movilización y representación del gremio anepista.

En el evento se desarrollaron jornadas de diálogo, reflexión y debate que robustecieron la conciencia crítica y reafirmaron que el periodismo con visión de género es, ante todo, un periodismo comprometido con la justicia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Los debates sobre democracia, derechos, narrativas y redes de colaboración dejaron desafíos que deben seguir profundizándose.

ANP CADA VEZ MÁS FUERTE

La ANP demostró nuevamente que su fuerza reside en su presencia nacional, en la organización de sus bases y en su capacidad de articular espacios internacionales, donde obtienen aprendizajes, establecen nuevas alianzas y renuevan el compromiso de seguir capacitándose, trabajando y movilizándose por un periodismo que contribuya a fortalecer la democracia y transformar las desigualdades.

La delegación huanuqueña estuvo conformada por: Luis Ursula Espinoza -Presidente ANP, Yulia Luna Japan, Arelia Luna Japan, Denesy Palacios Jiménez, Patricia Santillan Mullisaca, Julia Lastra Falcón, Flor Meza Montesillo, María Llanos Ventura, Nely Carrillo Trujillo, Carmen Medina Valerio, Raúl Oviedo Baldeón, Troyano Martel Condezo, Ever Peña Conejo, Dan Arista Ruíz, César Cruz Córdova, Julián Cruz Fabián, Humberto Chacón Maguiño y Rubén Torres Osorio.