Visiblemente mortificado y frustrado, el artesano y promotor cultural Rolando Santiago Bernardo denunció públicamente que se siente engañado por la falta de entrega del premio obtenido por la Asociación de Artesanos y Folkloristas AFOL de la región Huánuco, en el marco del concurso PROCOMPITE 2025-2026.

Según manifestó, la asociación logró superar el proceso de selección y acceder a un cofinanciamiento destinado a la adquisición de maquinaria para fortalecer la producción artesanal. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a las constantes gestiones realizadas ante el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), hasta la fecha únicamente ha recibido como respuesta que el expediente continúa observado.

LA ÚLTIMA OBSERVACIÓN

Bernardo señaló que la última observación habría sido formulada por la Oficina de Abastecimiento del Gobierno Regional, situación que mantiene paralizada la entrega de los equipos valorizados en aproximadamente S/ 96 mil. Ante esta situación, considera que existe el riesgo de perder el beneficio durante la actual gestión regional.

“Si esto me pasa a mí, que vivo en Amarilis, a pocas cuadras del Gobierno Regional, ¿qué será de los artesanos de las provincias más alejadas? Todo el año he estado yendo a las oficinas de PROCOMPITE y del Gobierno Regional para hacer seguimiento a lo que habíamos ganado, pero el expediente sigue observado y no hay nada”, expresó indignado.

CUESTIONA MAL USO DE SU IMAGEN

Asimismo, cuestionó que su imagen haya sido utilizada en actividades públicas en las que se habría presentado el premio como un beneficio concretado, cuando, según afirma, nunca recibió los bienes comprometidos.

“Para el Día del Artesano, el 19 de marzo, estuvimos festejando con ese cheque de 142 mil soles. Todo fue fotografía, pero no recibimos nada. Después, el 15 de julio, durante un evento regional de la Dirección Regional de Turismo, nuevamente estuve presente para las fotografías, como si ya hubiera recibido el premio. Pero eso es mentira, porque hasta ahora no me han entregado nada”, manifestó.

El promotor cultural también explicó que la propuesta presentada por AFOL contemplaba un aporte de cofinanciamiento de S/ 15 mil, además de la documentación requerida para acceder al beneficio. No obstante, aseguró que el proceso se ha visto entrampado por diversas observaciones administrativas.

En otro momento, expresó su preocupación por la situación de las aproximadamente 25 asociaciones de artesanos de la región, muchas de las cuales, según indicó, estarían en riesgo de desactivarse debido a la falta de apoyo institucional.

“Con lo que está pasando, los artesanos ya no creen en nada. Si no existe apoyo, ¿cómo vamos a fortalecer nuestra actividad? En Huánuco estamos mal en materia de turismo. Las municipalidades no cuentan con planes de desarrollo turístico y la artesanía debería estar articulada con el turismo”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la falta de respaldo del Gobierno Regional de Huánuco al sector artesanal y pidió que se atienda su reclamo, se esclarezcan las razones de las observaciones administrativas y se informe cuándo se concretará la entrega del cofinanciamiento obtenido mediante PROCOMPITE.