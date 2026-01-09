Huánuco se consolida como uno de los principales destinos culturales del país con la celebración de la denominada “Navidad más larga del mundo”, una festividad que se desarrolla del 24 de diciembre al 19 de enero y que este año registra una mayor afluencia turística en comparación con temporadas anteriores, según estimaciones municipales.

El alcalde provincial de Huánuco, Antonio Jara Gallardo, destacó el impacto de esta tradicional celebración. “Tenemos albergadas a más de 5 mil personas y se genera un importante movimiento turístico en la ciudad”, afirmó. De acuerdo con proyecciones oficiales, la festividad podría superar los 150 mil visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros, cifras que refuerzan la posición de Huánuco como un destino clave durante el cierre e inicio del año.

Uno de los principales atractivos es la participación de más de 180 cuadrillas de Negritos durante los días centrales de la festividad, una de las expresiones culturales más emblemáticas de la región y declarada patrimonio cultural.

El impacto económico también es considerable. Según estimaciones municipales, la campaña turística vinculada a la Navidad huanuqueña genera un movimiento económico superior a los 70 millones de soles, beneficiando directamente a sectores como el transporte, las agencias de viaje, la artesanía, la gastronomía, los servicios de hospedaje y el comercio local. “El turismo dinamiza la economía: transporte, agencias, productores, restaurantes y hoteles”, precisó Jara Gallardo.

Además de participar en las actividades religiosas y culturales, los visitantes aprovechan su estadía para conocer otros atractivos de la región, como Tingo María y la Bella Durmiente, así como los sitios arqueológicos de Kotosh y Huánuco Pampa.