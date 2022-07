La Contraloría General de la República detecta que parte de los equipos médicos entregados por el Consorcio Obrainsa-Joca al gobierno regional y transferidos al hospital regional Hermilio Valdizán de Huánuco, no cumplirían con las especificaciones técnicas. Además no se encontrarían funcionando y carecen de mantenimiento respectivo, situación que genera el riesgo de que dichos equipos no cumplan con la finalidad para los cuales fueron adquiridos y no se brinde adecuada atención de servicio de salud pública.





equipos. Evidenció que la “cuna con armario rodante para recién nacidos” destinada al área de hospitalización no habría sido entregado tal como precisa el acta de transferencia, es decir, en el acta se detalla que dicho bien cuanta con armario, no obstante de la inspección efectuada solo se advirtió de cunas sin armarios, no cumpliendo así con las especificaciones técnicas.

De igual manera, evidenció que la empresa entregó centrifuga universal para 8 tubos, con año de fabricación del 2020, pero en la ficha técnica indica que es del 2018.Además en la unidad de patología encontró una centrifuga universal para 24 tubos y que tampoco guarda relación con las especificaciones técnicas.

Asimismo, en el informe se indica que en el expediente técnico se señala la compra de autoclave de mesa de 36-35 litros, pero en la inspección han encontrado autoclave de mesa de 30 a 40 litros en el área de anatomía patológica.

Y así la entidad de control advierte de la existencia de equipos médicos que no cumplirían las características técnicas señalada en la información brindada por el gobierno regional.

Por otro lado advirtió que el equipo de tratamiento de residuos hospitalarios no está funcionando, y que tampoco cuenta con plazo de garantía determinado y no poseer la totalidad de documentación sanitaria para su operatividad. El hospital contrata por el mismo servicio a otras empresa y genera gastos.

Además, la tina de cuerpo entero no funciona, por falta de un ambiente adecuado, igual el tanque de hidroterapia para miembros superiores. Analizador de 5 estirpes de 100 pruebas por hora, incluido computadora y componentes no se utiliza por falta de insumos.

También el equipo de tratamiento de residuos hospitalarios pretriturado, autoclave, autogenerador o vapor de 150 litros/hora, no funciona por no contar con permisos sanitarios respectivos. El monitor de gasto cardiaco, se encuentra almacenado cuando debe estar en Unidad de Cuidados Intensivos. Lo mismo sucede con la lavadora de barrera sanitaria de 50 kilo/hora de capacidad de gas, secadora industrial a gas con capacidad de 25 kg/hora, equipos de rayos x, se encuentran guardas y hay contradicciones con el año de fabricación.

MIRA AQUÍ: Declaran alerta epidemiológica en establecimientos de salud de Huánuco ante el primer caso de la viruela del mono

Después de 7 años culminó la obra





Obrainsa-Joca suscribió el contrato el 8 de julio del 2014 para la ejecución de la obra con parte del equipamiento Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional Hermilio Valdizan de Huánuco nivel III-1, incluido el 40% de equipamiento con inversión de S/162′ 256 602 55 (sin adicionales)en 548 días calendarios por modalidad de suma alzada. Pero la ejecución se inició recién el 1 de junio del 2017, teniendo programado su culminación el 30 de noviembre del 2018, pero del 26 de julio del 2017 hasta el 18 de enero del 2018 estuvo paralizado debido a la presencia de agua superficial a una profundidad de 11,25 metros que no fue considerado en el expediente técnico. Y el 21 de junio del año pasado el gobernador regional, Juan Alvarado recepcionó la obra que se encuentra en etapa de liquidación.

Además el informe de control concurrente fue remitido al gobernador interinos, Erasmo Fernández para que tome las acciones correctivas en cumplimiento de sus funciones.