Los establecimientos de salud de Huánuco se encuentran en alerta epidemiológica por orden del Ministerio de Salud ante el reporte a nivel nacional del primer caso de viruela del mono, mal que se asemeja al COVID-19 por su rapidez en contagio.

informa. Alfredo Centurión Vargas, director regional de Salud, ayer, manifestó que los profesionales de salud vienen siendo capacitados con la finalidad de detectar los probables casos de la viruela del mono en caso de que se diera en el departamento.

“Los establecimientos de salud han recibido la alerta epidemiológica, para que ante la presencia de cualquier caso que podría ser similar a un caso de viruela del mono sea reportado y tratado”, manifestó.

Sin embargo, el profesional indicó que la viruela del mono no es muy letal, pero es contagiosa y se tienen que tratar de evitar su expansión en el departamento.

Cuarta ola. Por otro lado, Centurión Vargas manifestó que recientemente el ministro y viceministro de Salud se han reunido con todos los directores de Salud a fin de enfrentar la cuarta ola del Covid-19.

Refirió que el propio ministro Jorge López Peña informó sobre el incremento de casos del coronavirus, que es preocupante en muchos departamentos, provincias y distritos del país donde la cifra de contagios pasa el 5%, por lo que en consecuencia estaríamos ingresando a la cuarta ola de la pandemia.

Refirió que se encuentran en fase de hacer los ajustes de prevención y contención que deben tomar en consideración.

“Como región tenemos capacidad suficiente para tamizar tanto pruebas antígenas y moleculares. Tenemos 105 equipos de atención integral distribuidos en todo el departamento para poder hacer atención directa a personas y pacientes que pueden necesitar atención específica sobre casos de covid y estamos terminando de abastecer a los establecimientos de salud con los insumos básicos para brindar atención de inicio clínico para que los hospitales refuerzan sus áreas para atender a los pacientes”, manifestó.

Aumenta caso de COVID-19 en el departamento

Refirió que en Huánuco hubo incremento de casos y se está entre 3 a 4% de contagios y no se ha rebasado esa barrera, y desde hace más de un mes no hay fallecidos, internados en camas UCI ocupadas, tampoco en hay pacientes covid en los hospitales de EsSalud y el Minsa, pero hay entre 5 a 7 pacientes en el hospital CAAT del complejo de Paucarbamba, que necesitan aislamiento y no son de gravedad y son monitoreados por los médicos.

Con respecto a la supuesta adulteración de información de vacunados en la base de datos, dijo que no ha recibido denuncia alguna por escrito para hacer la investigación y si es posible hacer la denuncia ante la Fiscalía.

