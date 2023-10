Luego de una supervisión a la red de salud de la provincia de Ambo, Huánuco, la Defensoría del Pueblo advierte que las 13 ambulancias no cuentan con revisión técnica que garantice su correcto funcionamiento y con ello el derecho a la integridad tanto del personal de salud y de los pacientes que requieren ser trasladados ante una emergencia.

En la supervisión al centro de Salud de Huacar, identificaron que una de sus dos ambulancias tenía la revisión técnica vencida y la otra no contaba con esta certificación, ante esta situación la defensoría revisó el Sistema de Consulta de CITV del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, verificaron que nueve ambulancias no cuentan con revisión técnica (3 del C. S. Ambo, P. S. Cayna, C. S. Conchamarca, P. S. Ñauza, C. S. Huacar, C. S. San Rafael, y C. S. Tomaykichwa) y cuatro de ellas figuran como vencidas (P. S. Colpas, C. S. Huacar, P. S. San Francisco y P. S. Ayancocha Alta).

“La Red de Salud Ambo debe gestionar el certificado de inspección técnica vehicular de todas las unidades asignadas como ambulancias de los centros de salud en su jurisdicción, ya que dicho documento acredita el buen funcionamiento del vehículo y el cumplimiento de todas las condiciones y requisitos técnicos”, precisó la jefa de la Oficina Defensorial de Huánuco, Lizbeth Yllanes.

Tras recomendar a la Red de Salud Ambo realizar las gestiones necesarias, para dotar de la certificación de revisión técnica a las 13 ambulancias.

Posición de la Diresa

Al respecto, el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco, Rollin Cruz Malpartida, indicó que luego de darles mantenimiento a las unidades iban a contratar a un experto para realizar la revisión técnica, antes no podían realizar este proceso debido a que iban a encontrar deficiencias en algunas ambulancias.

“Lamentablemente la Contraloría ha realizado su evaluación justamente al término del periodo que salían del servicio de mantenimiento, las ambulancias ya están programados para que pasen el servicio de la revisión técnica que deben de ser en los siguientes días”, señaló.

