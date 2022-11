Durante los últimos meses el proceso de vacunación contra la COVID-19 ha sufrido un ligero descenso en el departamento de Huánuco, tal como le revela el siguiente informe. Para la coordinadora regional de Inmunizaciones de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Rose Brancacho, el levantamiento de las restricciones sanitarias permitió que la población se olvide de vacunarse.





c ifras. “Aún no hemos superado el 80%. Esto se debe a los mitos de la vacuna y, a todo esto, se suma el último decreto que permite no exigir el carné de vacunación. Lastimosamente, la población ya no quiere vacunarse”, precisó la titular del sector.

De acuerdo al último estado vacunal, se aplicaron un total de 1,906,456 dosis a nivel regional. Con primera dosis: 704, 328 (79.1%); segunda dosis 646, 063 (72.5%); tercera dosis 453, 707 (51.1%); cuarta dosis 102, 358 (16.8%). Dichas cifras corresponden al 23 de noviembre.

A pesar de las estrategias puestas en marcha como el barrido casa por casa, un grueso de la población se resiste a las vacunas creyendo que la pandemia finalizó.

A esto, se suma la necesidad de algunos padres de familia, al oponerse, a que sus menores hijos accedan a la inmunización contra el coronavirus.

“La vacunación a niños no ha tenido buena aceptación por los padres de familia, mucho de ellos no quieren firmar el acta de consentimiento”, señaló Brancacho.

Hasta la fecha, 2, 661 menores de 5 años de edad recibieron la primera dosis de la vacuna, según el informe de la Diresa. El Ministerio de Salud (Minsa) tiene como meta inmunizar a un total de 67,289 niños.

GRUPOS DE RIESGO. Las personas que padecen serios problemas de salud o patológico también reciben sus dosis de vacuna. El primer de grupo de personas con enfermedades raras y huérfanas: 611 fueron inmunizados con la primera dosis; segunda dosis 512; tercera dosis 30; cuarta dosis 99.

Pacientes con trastornos mentales; con primera dosis, 554; segunda dosis 406; tercera dosis, 137; cuarta dosis 18.

Pacientes oncológicos con primera dosis 388; segunda dosis 269; tercera dosis 72; cuarta dosis 15.

Síndrome Down: primera dosis 274; segunda dosis 190; tercera dosis 48; cuarta dosis 13. Pacientes con hemodiálisis y enfermedad renal, con primera dosis 98; segunda dosis 58; tercera dosis 5; cuarta dosis 1.

Pacientes en espera o con trasplante de órganos: primera dosis 8; segunda dosis 12; tercera dosis 9; cuarta dosis 19.

Asimismo, el esquema de vacunación según el escenario, indica que las ciudades metropolitanas acaparan mayor cobertura en cuanto a la aceptación de la vacuna; mientras que, las zonas rurales y urbano rural, están por debajo del 85%.

Salud alista acciones de prevención y control

La Dirección Regional de Salud a través del equipo de respuesta rápida, viene preparando y coordinando acciones de respuesta integral por los componentes involucrados en la prevención y control de la COVID 19, entre ellas, Vigilancia Epidemiológica, Promoción de la Salud, Diagnóstico Laboratorial, atención de casos, Comunicaciones , Salud Ambiental, con la finalidad de mitigar la morbimortalidad, ante el incremento de casos en las últimas 3 semanas epidemiológicas (44,45,y 46) y el potencial riesgo de inicio de la 5ta ola del COVID 19 en la región Huánuco.

Se sabe que, según el informe técnico N° 185-2022, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC- MINSA, proyecta que la quinta ola en el Perú en un nivel moderado, se iniciará en la S.E. 50 - 2022 y en un nivel de riesgo leve en la S.E. 13- 2023. Según esta proyección, la Región Huánuco en un nivel de riesgo leve esperaría 1 270 casos, 82 hospitalizados, 2 en UCI y 11 fallecidos; en un nivel de riesgo moderado 4 393 casos, 284 hospitalizados, 8 en UCI y 31 defunciones.