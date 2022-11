La secuela de audios que comprometen al gobernador de Huánuco, Erasmo Fernández Sixto, ha generado un enfrentamiento entre la autoridad regional y el vicegobernador Iván Albornoz.

Tras el quinto audio que se dio a conocer, Albornoz sostuvo que la gestión de Fernández es el “gobierno de los audios” en alusión a las conversaciones sospechosas que involucrarían al mandatario regional en supuestos componendas en el Gobierno Regional de Huánuco.

Ante la alusión, Fernández sostuvo que Albornoz tiene conocimiento del origen de los audios e indicó que el vicegobernador “sabe bien quiénes son los autores y quiénes han trucado los audios”.

La autoridad manifestó que Ibán Albornoz sabe quiénes han trucado las grabaciones. “Yo le pediría a Ibán Albornoz que también se pronuncie sobre los audios de cuando el señor Juan Alvarado estaba en el gobierno. ¿Qué hizo él?, ¿Qué hizo el consejo regional?” indicó Fernández señalando que el ahora vicegobernador se quedó mudo cuando era consejero regional durante la gestión de Alvarado.

Victimiza. Como se recuerda, días atrás Fernández indicó que con los audios se trata de debilitar su gestión. “Alguna vez dije que habría ‘N’ audios y personas de mala fe que tratan de perjudicar mi gestión…”, dijo.

En el quinto audio que vio la luz a través de las redes sociales, se escucharía a Fernández indicar que, en su papel de gobernador, puede mandar a cancelar dicho proceso. “¿Sabes qué es lo que se puede hacer? ¿Sabes qué cosa?... yo le digo al ingeniero búsquele la sinrazón para que se anule ese proceso” , habría comentado a su interlocutor, quien previamente le comentó “bueno esta hojita nomás yo la he sacado, están haciendo lo del muro de contención de Cayhuayna, y eso ya mañana en la mañana es. Y el 13 le dan la buena pro, ¿Ya eso no se puede parar ya? ¿Pero no podría recomendarnos ahí? Siquiera para sacar ahí mi caja chica pues Inge ¿podrá? ¿O no?”.

