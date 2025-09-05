Minam monitoreará más de 1,4 millones de hectáreas de bosques en Huánuco

A nueve meses de prisión preventiva ordenó el Juzgado de Investigación Preparatoria, para Edgar Tello acusado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a través del fiscal adjunto provincial Luis Enrique Cipriano Pretell logró esta medida coercitiva.

Según la investigación fiscal, el acusado se presentó en la vivienda que anteriormente compartía con la víctima, exigiendo retomar la convivencia. Ante la negativa de la agraviada —quien le expresó que él ya tenía una nueva pareja y que ella deseaba enfocarse en el cuidado de sus hijos—, el investigado reaccionó de manera violenta: la insultó y, en medio de la agresión, presuntamente le disparó en la boca con un arma de fuego, en presencia de su hija de 17 años.

Tras el ataque, Tello se dio a la fuga, pero fue capturado el 26 de agosto por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Huánuco. Fue puesto bajo detención preliminar por 48 horas, periodo durante el cual el Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial los elementos de convicción que acreditarían su presunta responsabilidad en el delito, así como el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso penal.

Como resultado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca dictó nueve meses de prisión preventiva, disponiendo su internamiento en el penal de Potracancha.

La Fiscalía reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia y continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia y salvaguardar la integridad de la agraviada y su entorno familiar durante el desarrollo del proceso penal.