Desde que se difundió los audios de Yermmy Vásquez Salis, esposa del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), Luis Villavicencio Guardia; la Fiscalía Anticorrupción, sigue sin tomar una decisión al respecto.

Como se recordará, el pasado 2 de mayo Diario Correo hizo público una conversación telefónica entre el exgerente de Transportes, Jorge Escalante Soplín, y Vásquez Salis, en la que se descubrió una supuesta injerencia de la cónyuge del edil. Cabe mencionar, que los audios datan del año 2019.

Tras el escándalo, la titular de la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco, Krupskaía Beraún Aguirre, manifestó en su momento que, el caso en particular ya era de conocimiento del Ministerio Público. En una reciente entrevista, la procuradora dijo a Correo que el requerimiento de acusación ya estaría en etapa de investigación por parte de la Fiscalía de turno; sin embargo, su despacho no ha sido notificado al respecto.

“El caso (Yermmy Vásquez) lo está viendo la Fiscalía de oficio, en el primer despacho me parece, pero todavía no han emitido ninguna disposición. Todavía no nos han notificado a nosotros”, sostuvo Beraún Aguirre.

“Hay una información de la Fiscalía, pero no hay un pronunciamiento para aperturar la investigación o en todo caso archivar, que es lo que corresponde. Una vez que ellos (Fiscalía Anticorrupción) emiten esa disposición nos tendrán que notificar para poder impugnar la decisión”, concluyó.

Expertos indican que dejan mal parado al alcalde

Expertos en el tema, consideran que la injerencia de la pareja de Villavicencio, en la toma de decisión de la municipalidad, dejan mal parado al edil ante la opinión pública, teniendo en cuenta que la desaprobación del burgomaestre esta por los suelos. A su vez, sostienen que, de materializarse el delito, en este caso de supuesta usurpación de funciones, Vásquez Salis, estaría expuesta a una pena entre 4 y 7 años de prisión efectiva.