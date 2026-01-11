Con gran entusiasmo se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del taller “Vacaciones Útiles: Amigos de la Policía”, una iniciativa dirigida a brindar a niños y adolescentes espacios de aprendizaje, recreación y formación en valores durante el periodo vacacional 2026.

El evento contó con la presencia del general PNP José Gonzales Quintero, quien resaltó la importancia de este programa como una estrategia preventiva que fortalece los lazos de confianza entre la Policía Nacional del Perú y la comunidad, promoviendo principios como la disciplina, el respeto y la sana convivencia.

Durante su intervención, el alto mando policial dio por inaugurado oficialmente el taller y reafirmó el compromiso de la institución de continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía, especialmente en la formación integral de la niñez y juventud huanuqueña.