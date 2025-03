Ante las declaraciones públicas del gobernador Antonio Pulgar Lucas en una conferencia de prensa sobre la situación legal de Guillermo Bocángel Weyderth, rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, Bocángel respondió afirmando que la autoridad regional está buscando llamar la atención, porque se encuentra en el “ocaso” de su carrera, y sugirió a su familia que lo lleve a un psicólogo.

“Vi un video en el que una persona de baja estatura, canoso, que creo que está al mando de Huánuco, hace locreadas, festivales de Negritos, TikTok, todo desencajado. Si tiene asesores o un ‘speech’ que lo orienten, no le están sirviendo de nada. Realmente, sugiero que su familia lo lleve a tratarse. Ha lanzado tantas acusaciones, quizás usando bienes del Estado, y convocó una conferencia de prensa para atacar a un ciudadano y a una institución”, declaró Bocángel.

El rector ignoró por completo a Pulgar, sin siquiera mencionar su nombre, en respuesta a la notificación que el gobernador había realizado a la fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y SUNEDU sobre la situación legal de Bocángel. A este respecto, Bocángel comentó: “No sé si realmente esas son las funciones de una persona que maneja la región, no lo sé. Tal vez más adelante mis funciones serán recibir denuncias de un municipio o de un gobierno regional y trasladarlas a las instancias superiores”, dijo, además de calificar a Pulgar de “estar mal de la cabeza” y pronosticar el fin de su mandato.

“Está desesperado. Sea yo o quien sea, o su familia que pretende ser candidato, ellos no van a llegar. Tratan de decirme que estoy inhabilitado, pero quizá no se mira a sí mismo. Han sentenciado a sus funcionarios, pero él se cree inocente porque aún no ha terminado su proceso. Y se emite hacia la Fiscalía y el Poder Judicial como si él tuviera la facultad de nombrar y destituir autoridades, de decidir quién debe irse”, dijo.

“Esto es una desesperación tremenda, a vox populi el pueblo de la región quiere ver las cosas de manera diferente. Quizás el gran error que cometí fue posicionar a la UNHEVAL en el cuarto puesto de las mejores universidades, siendo el mejor gestor en presupuesto público, dotando de infraestructura física y tecnológica a la universidad. No tengo ningún juicio, salvo algo que sucedió fuera de la institución, en el Congreso de la República, y que está en proceso”, aseveró.