La regidora de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Miluska Torres, expresa su preocupación por las represalias y amedrentamiento que está teniendo ella y su familia por parte de la gerencia de Desarrollo Económico, indicando que estas acciones son en respuesta a su labor de fiscalización en la municipalidad.

“Estoy siendo el blanco de intentos de amedrentamiento desde que empecé a pedir información y ejercer mi rol fiscalizador, ante ello se han producido intentos de crear problemas en el negocio de su hijo, así como visitas intimidatorias a mi clínica, bajo pretextos de falta de licencia y otros aspectos legales”, denunció Torres.

“No tengo miedo a estas tácticas de intimidación, hay muy pocas cosas que yo le tengo miedo, entonces a mí no me van a venir a querer asustar, y mucho menos con sus denuncias que la verdad, no tienen consistencia”.

La regidora lamentó que la gestión municipal actual no aprecie la fiscalización, enfatizando que una autoridad debe estar sujeta a fiscalización no solo por los regidores sino también por la población, los periodistas y el Congreso. “Es una lástima que no les guste este tipo de fiscalización”, expresó.

Miluska Torres, mencionó que ha realizado denuncias ante la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría, en relación con irregularidades en la gestión municipal, incluyendo el caso del aniversario de la ciudad, las denuncias han llevado a la citación de varios funcionarios de la gestión municipal, incluido el alcalde.

Espera los resultados de las investigaciones de las autoridades competentes para determinar las acciones a seguir. La justicia debe primar, ante cualquier irregularidad encontrada deberían de ser tratados con la seriedad del caso.