Los regidores de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado se incrementaron la dieta de S/750 00 a S/1 365 00 por cada sesión en el mes sin tener presupuesto, según el acuerdo del concejo del 24 de marzo al que tuvo acceso la Contraloría General de la República.





malestar. La municipalidad en diciembre del año pasado asignó S/109 200 00 para el pago de sueldo del alcalde, en este caso Marx Fuentes Reynoso, y 198 mil soles para la dieta de 11 regidores, según la resolución de alcaldía No 1363, emitida el 28 de diciembre del 2022.

Sin embargo, los regidores de la nueva gestión (2023-2026) iniciaron el trámite para el incremento de las dietas, tal es así que el 24 de enero del presente año, la Comisión de Planeamiento Presupuesto y Rentas, presidido por el concejal Juan Manuel Santillán Calero acordó aumentar las dietas a S/3 420 00 por mes y sugirió al alcalde Marx Fuentes convocar a sesión para tratar la agenda.

Y el 9 de febrero del 2023 tratan el dictamen y aprueban las dietas, no por el monto propuesto sino por S/1 500 00 con un máximo de dos sesiones abonables al mes, que sería de 3 mil soles.

El regidor Juan Santillán dijo " La dieta de los regidores comprende el 30% de la remuneración del alcalde y es un derecho que ampara la ley”.

Pero el 9 de marzo del 2023 la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF, a través del oficio No 0224-2023-EF comunicó al regidor Santillán, indicando “para aprobar el monto de dieta de los regidores , los concejos municipales deben verificar que no supere el 30% de los ingresos mensuales por todo concepto del alcalde (S/9 100 00), que se cuente con crédito presupuestario y que dicha aprobación se lleve dentro del primer trimestre del año de gestión, no siendo posible incrementos y reajustes posteriores.

MIRA AQUÍ: Universidad Nacional Agraria de la Selva bajo la mira de Contraloría en Huánuco

Otro dictamen presentado y aprobado

Ante esta situación, la comisión permanente de Planeamiento presentó ante el concejo otro dictamen No 10-2023 del 20 de marzo, ya no con S/1 500 00, sino por S/1 365 00 por sesión, cuatro días después fue aprobado.

El informe fue remitido por el jefe de OCI el 24 de abril del 2023 ante el despacho del alcalde Marx Fuentes con la finalidad de que tome las acciones correctivas.