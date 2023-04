La Contraloría General de la República tiene bajo la mira a la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS), en Huánuco, por una supuesta irregularidad en la ejecución de una millonaria obra en su campus universitario.

El órgano de control advirtió un posible perjuicio económico de más de S/ 1 millón por la construcción del Centro de Geomática de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) , debido a que el inspector de obra aprobó trabajos no ejecutados y que incumplían con las especificaciones técnicas.

Informe. Según el Informe de Control Concurrente n.° 002-2023-OCI/0226-SCC, se aprobaron y valorizaron trabajos no ejecutados por S/ 1 087 817. Durante la inspección a la obra se evidenció que no se instalaron vidrios templado de 8 milímetros al contorno del módulo IV, y en el módulo I y III la instalación está incompleto. Asimismo, en el módulo II correspondía instalar vidrio en la fachada en sistema spider; sin embargo, no se ejecutaron estos trabajos.

De igual forma, tampoco se instalaron los vidrios en las barandas externas y centrales en todos los módulos y al ingreso del auditorio, además, no se colocaron mamparas con vidrio de 10 milímetros en los ascensores y escaleras del módulo I y III. Sin embargo, en la valorización n.° 5 el inspector de obra aprobó estos trabajos no ejecutados, a pesar que en las especificaciones técnicas establecía que el pago seria valorizado por cada metro cuadrado de vidrio instalado en obra.

Por otro lado, la entidad autorizó modificar la ejecución de la cisterna de concreto armado de 50 metros cúbicos por dos tanques de polietileno, a pesar de ello, estos trabajos fueron valorizados como si se hubiera ejecutado la cisterna de concreto armado. Esta modificación no cumple con lo establecido en el expediente técnico, lo que podría afectar la correcta cuantificación de trabajos realmente ejecutados.

Esta obra debió culminar en noviembre del 2022; sin embargo, la entidad aprobó en exceso 53 días de ampliación de plazo solicitados por el contratista, a pesar de no tener sustento técnico y vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado, lo que generó se postergue la culminación de la obra. Además, el 20 de enero de este año se aprobó una nueva ampliación de plazo, actualmente la obra está suspendida desde esa fecha.

A pesar de estar suspendida, el 25 de enero la Contraloría evidenció al personal de la empresa realizando trabajos, asimismo, el 15 de marzo nuevamente la Contraloría constató la ejecución de trabajos durante la suspensión de plazo, lo que podría afectar que la obra se ejecute sin el control de calidad. A la fecha, la obra presenta retrasos injustificados mayores al 80 %, de continuar podría incurrir en penalidades por incumplimiento contractual.