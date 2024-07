El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Huánuco, Teófilo Loarte, presentó su renuncia al alcalde Antonio Jara, luego de que el Poder Judicial emitiera una sentencia en su contra por una pena de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible. Loarte, confirmó que había entregado su carta de renuncia. “La sentencia es por prisión suspendida, pero por un tema ético ya presenté mi renuncia y dependerá del alcalde si la acepta”, indicó.

El caso se remonta a junio del 2016, cuando Teófilo Loarte, también gerente de Desarrollo Económico, otorgó la licencia de funcionamiento a un prostíbulo, transgrediendo una ordenanza municipal que lo impedía.

El funcionario Loarte, se defendió alegando que la licencia fue otorgada para un hospedaje y no un prostíbulo. “El problema fue por el nombre comercial: Hospedaje ‘El Lupanar’. La actividad económica era hospedaje; pero, por el término lupanar, era prostíbulo”, explicó.

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), lupanar significa casa de prostitución. Además, el Poder Judicial confirmó irregularidades en la licencia que se otorgó al Lupanar, como borrones en la razón social del negocio, cuyo nombre real era El Edén.

El Área de Licencias, que está en su gerencia, proyectó la resolución y que, como gerente, no revisa todos los documentos relacionados al negocio. “Un gerente no puede estar verificando los documentos de los órganos inferiores, eso lo dice una casación que el juez no ha tomado en cuenta”, argumentó, tras anunciar que apelará la sentencia.

La licencia del Lupanar fue anulada, de oficio por la misma municipalidad en noviembre de ese mismo año: 2016 y clausurado en el 2019.