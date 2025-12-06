Luca, un mono adulto que había sido retenido por traficantes de fauna silvestre en Tingo María, fue rescatado en estado crítico y con una severa lesión ocular. La rápida intervención de los equipos de campo y la atención especializada de la oftalmóloga veterinaria Michelle Freundt permitieron estabilizar al primate y mejorar significativamente su pronóstico, pese a la pérdida parcial de visión.

Tras su recuperación inicial, Luca fue trasladado —junto con otros especímenes rescatados, entre ellos achunis y monos machín— al centro de rescate Amazon Shelter, en Puerto Maldonado (Madre de Dios), donde recibe cuidados especializados en rehabilitación de fauna silvestre.

El traslado se concretó mediante una operación interinstitucional que articuló a la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Tingo María de la Dirección Regional de Agricultura; la iniciativa ciudadana Unidos por los Animales, impulsada y financiada por Suri; el centro de rescate Amazon Shelter; el Gobierno Regional de Madre de Dios; y LATAM Airlines, que facilitó el transporte en el marco de sus vuelos solidarios.

Gerson Durand Chávez, responsable de la ATFFS Tingo María, explicó que el equipo técnico realizó intervenciones de campo para rescatar animales en condición crítica y garantizar su traslado seguro hacia centros de atención calificada. “El caso de Luca es doloroso, pero también un llamado urgente a combatir el tráfico de fauna, un delito que no puede normalizarse”, subrayó.

Aunque Luca conserva visión únicamente en un ojo y no podrá regresar a su hábitat natural, su proceso de recuperación se ha convertido en un símbolo de esperanza y en un recordatorio del compromiso regional por erradicar el tráfico de fauna y proteger la biodiversidad.