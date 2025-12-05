Luego de recibir el reporte de un oso perezoso de dos dedos que se encontraba muy cerca de la vía, en una zona de riesgo debido al constante tránsito vehicular, un equipo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Leoncio Prado acudió al distrito de Castillo Grande.

El aviso fue realizado por vecinos, quienes advirtieron la posibilidad de un accidente si el animal intentaba cruzar la carretera.

Tras la evaluación correspondiente, los especialistas confirmaron que el ejemplar se encontraba en buen estado y procedieron a su reubicación en un área adecuada de su hábitat natural. La intervención permitió ponerlo a salvo y garantizar condiciones seguras para su desplazamiento lejos de zonas transitadas.

El Gobierno Regional de Huánuco reiteró su compromiso con la conservación de la fauna silvestre y destacó la importancia de que la ciudadanía continúe alertando sobre la presencia de animales en riesgo, a fin de asegurar una respuesta oportuna y proteger la biodiversidad de la región.