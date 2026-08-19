Huánuco: policía recupera motocicleta con requisitoria por hurto durante operativo

Tres cernícalos que se encontraban en situación de riesgo fueron rescatados en Huánuco gracias a la alerta oportuna de ciudadanos y la rápida intervención de las autoridades. Las aves quedaron bajo custodia de especialistas de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS) del Gobierno Regional Huánuco (GRH).

Uno de los ejemplares fue encontrado dentro de la vivienda de una vecina, quien comunicó de inmediato el hallazgo para que el ave pudiera recibir atención. Los otros dos cernícalos fueron encontrados en las instalaciones del Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y posteriormente entregados a la UGFFS Huánuco, con el apoyo de la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional.

A SALVO

Tras el rescate, los tres ejemplares fueron trasladados a la sede de la UGFFS, donde serán sometidos a una evaluación especializada y recibirán los cuidados necesarios para recuperar sus condiciones físicas.

El objetivo es que, una vez recuperados y en condiciones adecuadas, puedan volver a volar y ser liberados en su hábitat natural.

El director regional de Agricultura, Otto Chávez, destacó el papel de la ciudadanía en la protección de la fauna silvestre y exhortó a la población a actuar con responsabilidad ante el hallazgo de animales silvestres.

Recomendó comunicar inmediatamente estos casos a las autoridades competentes y evitar manipular, alimentar o trasladar a los ejemplares por cuenta propia, ya que estas acciones podrían poner en riesgo su recuperación.